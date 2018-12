Transformacja Energetyczna? Tak, ale SPRAWIEDLIWA! #COP24

P

olskie związki zawodowe były i pozostają bez wątpienia najważniejszym głosem nawołującym do przestrzegania praw ludzi pracy, sprawiedliwości społecznej, pokoju i demokracji. Wprowadzenie polskiej gospodarki w trajektorię działań zapobiegania zmianom KLIMATU będzie mieć zasadnicze znaczenie dla miejsc pracy, dla dobrobytu pracowników oraz przyszłości naszej planety. Związki zawodowe w Polsce oczekują zaangażowania i przygotowania realnej polityki klimatycznej, która uwzględniać będzie zróżnicowaną sytuację w różnych krajach, w tym Polsce.Organizacje związkowe oczekują, aby zmiany były wprowadzane z poszanowaniem praw pracowniczych. To dobry moment by przypomnieć nasze prawa do pracy, do godnej pracy jako podstawowych praw człowieka, prawa do wolności zrzeszania się, organizowania się i negocjacji zbiorowych, które stanowią podstawę i narzędzie sprawiedliwego systemu opartego na dialogu społecznym.Naszym marzeniem jest, aby transformacja w związku przeciwdziałaniem zmianom klimatu była sprawiedliwa oraz służyła wszystkim pracownikom. Mowa tu o prostych narzędziach komunikacji społecznej, opartych na zasadach współpracy, szczególnie ze związkami zawodowymi, a także bazujących i wspierających kapitał społeczny.Sprawiedliwa Transformacja to działania służące pracownikom, to rozwiązania związane z zapobieganiem zmianom klimatu, z budową nowych miejsc pracy i silną agendą społeczną. Polskie związki zawodowe chcą aby Sprawiedliwa Transformacja służyła ograniczeniu negatywnych skutków jeśli chodzi o zatrudnienie.Na naszych oczach dokonują się wielkie zmiany - Polska i Świat potrzebują solidarności i równoczesnych działań na wszystkich kontynentach. Wyrażamy nadzieję w Katowicach zostanie przygotowana Księga Zasad o tym, w jaki sposób szczegółowo realizować Porozumienie Paryskie z 2015 roku. To ważny moment również dla pracowników, dla Polski oraz całego Świata. Wymagamy, aby wspomniana Księga Zasad wypracowana w Katowicach odnosiła się do praw pracowniczych. do sprawiedliwej transformacji i godnej pracy.Potrzeba nam gwarancji bezpieczeństwa dotyczącej godnej pracy dla wszystkich pracowników w Polsce, szczególnie w regionach mocno zależnych od węgla, i w zagrożonych sektorach energochłonnych, np. w górnictwie, hutnictwie, energetyce, przemyśle chemicznym, cementowym i wielu innych.W czasie zmian rządy muszą chronić obywateli, szczególnie tam gdzie są narażeni na wzrost kosztów utrzymania i za ich wyższe koszty dostępu do energii. Zmiany te nie mogą być wykluczające wobec ludzi narażonych na negatywne konsekwencje zmian klimatu. Rządy muszą odpowiadać i przygotować Sprawiedliwą Transformację, co też oznacza partycypację związków zawodowych. Zasady muszą być jasno zdefiniowane, aby budować kulturę otwartą na potrzeby ludzi i aby chronić pracowników.COP24 musi odpowiedzieć na wyzwania ochrony środowiska i skupić się na wszystkich problemach przeciwdziałania zmianom klimatu. Związki zawodowe przygotowały swoje wystąpienia i mają liczne spotkania podczas konferencji klimatycznej w Katowicach. Zapraszam Państwa na nie i liczę na otwartą debatę, z udziałem moim oraz koleżanek i kolegów.